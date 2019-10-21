Пожилого россиянина без ног бросили голышом на полу в доме престарелых

Readovka / Вконтакте

В Кемеровской области бывшая сотрудница частного приюта для престарелых «Серафим» по имени Лариса опубликовала фотографии, на которых пожилой инвалид без ног лежит голым на полу. Об этом сообщило издание Readovka. Она также сфотографировала пожарный выход, загороженный кроватью, и засняла на видео комнаты, в которых живут постояльцы приюта. По ее утверждению, помещения слишком тесные.

Одна из учредительниц центра «Серафим» Юлия Догадина заявила, что мужчина без ног страдает деменцией и его нельзя оставлять на кровати без фиксации, потому что он будет крутиться. Она отметила, что мужчину положили «не на голый пол» и «в целях его же безопасности».

Загороженный пожарный выход Догадина объяснила тем, что в учреждении на тот момент был ремонт. По ее словам, на других этажах учреждения также есть три выхода, которые всегда открыты.

Материалы по теме «Зачем вы напринимали глупые законы? Их нужно отменить!» Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он хочет спасти Россию

Учредительница центра заявила, что Лариса сама положила инвалида на пол, когда стажировалась в приюте. Она предоставила в доказательство видео с камеры наблюдения, которое не стали публиковать по этическим соображениям. По ее словам, женщину не взяли на работу в приют, так как она не справлялась с обязанностями, после чего она начала шантажировать публикацией компрометирующих фото и видео, а также просила взамен 100 тысяч рублей. Лариса заявила, что класть инвалидов на пол считалось нормой.

В своем Telegram-канале Readovka сообщила, что Следственный комитет по Кемеровской области начал проверку в приюте.

Ранее в Орловской области сняли на видео, как в доме-интернате на голом полу без штанов лежал немощный престарелый мужчина, на которого не обращали внимание работники учреждения. Автор ролика отметил, что в момент, когда велась съемка, в комнате мужчины проводили обработку от тараканов. Следственный комитет начал проверку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru