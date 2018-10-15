Владелец дома престарелых экономил на пенсионерах и стал фигурантом дела

В частном доме престарелых «Счастливый берег» в Перми постояльцы содержались в опасных для жизни условиях. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что директор организации, желая сэкономить, размещал своих постояльцев в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности. Ужасные условия и антисанитария в частном приюте приводили к ухудшению здоровья пожилых граждан.

По факту некачественного оказания услуг возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). За несоблюдение требований пожарной безопасности компанию обязали выплатить административный штраф. Его сумма не уточняется.

В начале октября в пермском приюте для пожилых людей «Луч надежды» было обнаружено более 140 нарушений. Пенсионеры жили в деревянных постройках без душа и туалета внутри. Палаты были построены из легковоспламеняющихся материалов, без соблюдения требований пожарной безопасности.

Еще один пермский частный дом престарелых «Мария» весной этого года закрыли из-за грубых нарушений в содержании подопечных: людей привязывали к кроватям, не кормили и не оказывали необходимую медицинскую помощь. Во время проверки в учреждении были обнаружены тела двух постояльцев.

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