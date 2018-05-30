Лечением пациентов больницы на Камчатке займется батюшка

Камчатская епархия и краевая больница имени Лукашевского договорились о сотрудничестве. Теперь в учреждении будут лечить «не только тело, но и душу», сообщается на сайте епархии.

«Человек — это не только собрание костей, жил, органов, это еще и живая душа. Тело очень тесно связано с душой. Врач призван лечить тело, а вот священник обладает властью лечить души. И нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника», — сказал архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий.

Главный врач больницы Ольга Зубкова подтвердила, что «тело и душа нераздельны». После подписания соглашения о сотрудничестве священнослужители подарили ей икону святого мученика Пантелеимона.

В середине апреля в псковский дом престарелых пригласили священника, чтобы освятить стиральные машины и другие технику и объекты.

С начала 1990-х годов в России появилась традиция освящать машины и дома. Позднее окроплять святой водой стали рабочие места, военную технику, космические ракеты, автотрассы, а также смартфоны и прочие личные вещи.

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