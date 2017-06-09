Патриарх Кирилл освятил исток Волги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил исток реки Волги. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодать божия присоединилась к этому естеству водному, и это освященное Богом естество пройдет через всю Россию. И пусть Господь прикоснется ко всем, кто плавает, кто живет на берегах этой реки, кто трудится, зарабатывает хлеб свой насущный от нее. Господь благословит Россию!» — сказал предстоятель РПЦ в месте начала Волги, которое расположено в Осташковом районе Тверской области.

Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков прокомментировал данное событие в Facebook. «У всего есть начало и в этом начале кроется часто какой-то почти мистический смысл», — написал он.

4 июня патриарх Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре рассказал, что мобильные телефоны связывают энергетические поля людей, но не помогут им подключиться к духовному миру. «Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передает информацию от нас тому, кому мы звоним. Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся», — отмечал он.