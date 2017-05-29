Патриарх сравнил разрешение однополых браков с законами фашистской Германии

Патриарх Кирилл заявил, что принимаемые в ряде западных стран законы о допустимости однополых браков, как и законы фашистской Германии, полностью противоречат нравственной природе человека, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, в некоторых странах, на Западе — впервые, может быть, за все время — стали приниматься законы, которые порывают с нравственной природой человека, с совестью. Это законы о так называемых гомосексуальных браках. А когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством, приемлемым для людей, оно вызывает протесты», — заявил он. По словам предстоятеля РПЦ, именно по этой причине люди восстали против этих законов.

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Он отметил, что данное «историческое искушение» со временем должно пройти, потому что в противном случае общество станет нежизнеспособным.

В 2013 году закон, позволяющий гомосексуальным парам сочетаться браком и усыновлять детей, был принят во Франции, несмотря на манифестации, в которых участие приняли тысячи людей.

В июне 2015 года в Верховный суд США официально узаконил однополые браки во всех без исключения штатах. Однополые браки в настоящее время можно зарегистрировать в 20 странах мира, нескольких штатах Мексики, на большей части территории Великобритании. Первыми гомосексуальные союзы легализовали Нидерланды в 2001 году.