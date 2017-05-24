Суд Тайваня признал конституционность однополых браков

Конституционный суд Тайваня (Шиюань) вынес решение в пользу однополых браков. Об этом сообщает Reuters.

Судьи сочли, что действующий в данный момент закон о запрете браков между представителями одного пола противоречит нормам конституции острова, нарушая права геев.

Согласно решению Шиюаня, у законодателей есть два года, чтобы внести соответствующие поправки и разрешить однополые браки. Агентство отмечает, что это первое решение такого рода в странах Азии.

На данный момент однополые браки на Тайване в целом не признаются, но половина муниципалитетов острова их регистрирует. Проект о легализации гей-браков был внесен в парламент правящей Демократической партией в конце октября 2016 года. Он был одобрен в первом чтении. Планировалось, что окончательное голосование по законопроекту состоится в феврале 2017 года, но позже его перенесли на май.