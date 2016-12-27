На Тайване в первом чтении одобрили законопроект об однополых браках

Власти Тайваня в первом чтении приняли законопроект о легализации однополых браков. Об этом сообщает The China Post. В день, когда рассматривался документ, на улицы вышли как представители сексуальных меньшинств острова и сторонники гей-союзов, так и их противники. Видео с места событий публикует Ruptly.

Численность собравшихся по разным оценкам составила несколько десятков тысяч.

Окончательное голосование по законопроекту намечено на февраль 2017 года.

В конце октября этого года стало известно, что правящая Демократическая прогрессивная партия представила законопроект о признании гей-союзов после самоубийства профессора-гея. Жак Пику свел счеты с жизнью 16 октября. Мужчина находился в депрессии после смерти от рака своего партнера.