Патриарх возложил вину за революцию 1917 года на интеллигенцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в революционных событиях 1917 года в первую очередь была виновата интеллигенция, сообщает «Интерфакс».

«Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?» — задался вопросом глава РПЦ.

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Также патриарх выразил сожаление, что сейчас идет «война исторических аргументов» в связи с оценкой событий столетней давности. «Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов. Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь», — заметил предстоятель церкви.

В феврале патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года великим преступлением, сообщает РИА Новости. Он утверждал, что почти каждый, кто совершал революцию, пал жертвой последующих репрессий.