Российский приют для престарелых закроют после госпитализации всех постояльцев

Прокуратура Индустриального района Перми потребовала закрыть частный приют для престарелых «Надежда», все постояльцы которого были госпитализированы с истощением и обезвоживанием, говорится на сайте надзорного ведомства.

По информации правоохранительных органов, в трехэтажном коттедже, имеющем статус жилого дома, находились 12 пожилых постояльцев. Все они нуждались в медицинском и социальном уходе, но обслуживающий персонал состоял всего из трех человек, не имеющих соответствующей квалификации. Также в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Престарелые люди были срочно госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным издания 59.ru, во время проверки сотрудники приюта отказались открыть дверь и сбежали. Одна из пожилых женщин плакала и повторяла: «Еды! Еды!». 90-летний мужчина сообщил, что их кормят одной капустой. В холодильнике на кухне оказались несколько мисок с сырым мясом и неполная упаковка яиц.

Как отмечает районная прокуратура, в прошлом году сотрудники ведомства также проводили проверки приюта и возбудили уголовные дела по статьям 238 и 171 УК («Незаконное предпринимательство»). Владелица была приговорена к году и четырем месяцам лишения свободы условно.

В августе 2017 года в Красноярске сгорел частный дом престарелых «Жемчужина». Тогда погибли четыре человека.

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