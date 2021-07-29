Выгнавшая с детской площадки детей с инвалидностью россиянка извинилась

Россиянка Наталья Липская, которая в Санкт-Петербурге выгнала с детской площадки детей с инвалидностью, извинилась. Об этом сообщает телеканал «Лен ТВ 24».

«Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую [компанию], потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинение», — заявила она.

По словам Липской, она борется со всеми детскими садами и развивающими центрами, которые находятся в третьем корпусе ЖК «Балтийская жемчужина». Она отметила, что всегда выступала за порядок и справедливость. Кроме того, женщина заявила, что не оскорбляла детей-инвалидов, которых на площадке было несколько.

«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей, причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки», — рассказала Липская.

Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На опубликованных кадрах слышно, как россиянка рассказывает, что ее дочь испугалась, увидев ребенка с инвалидностью, и потребовала от взрослых, чтобы те увели своих подопечных. Липская также добавила, что у детей с особенностями должны быть «свои карантины».

Позже россиянка объяснила свое поведение. Она рассказала, что гуляла с внучкой, которую якобы напугала реакция ребенка с особенностями здоровья, который «не разговаривает, мычит, кричит». Женщина заявила, что не желает, чтобы ее внучка «на все это смотрела и офигевала». Кроме того, Липская заявила, что имеет право устанавливать свои правила во дворе, потому что живет в квартире площадью 127 квадратных метров.