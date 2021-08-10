Супруга убитого депутатом-миллиардером жителя Камчатки рассказала о случившемся

Супруга Андрея Толстопятова, которого случайно застрелил депутат-миллиардер Игорь Редькин, рассказала о случившемся. Ее слова приводит Telegram-канал «112».

По ее словам, в этот вечер погибший зарабатывал деньги для семьи. «Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке», — поделилась женщина.

Супруга убитого также сообщила, что ей никто не звонил и не выражал соболезнований. О том, что в деле фигурирует депутат, она узнала из новостей.

Как сообщалось ранее, депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, инцидент произошел 2 августа, а позднее он узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который впоследствии скончался в больнице.