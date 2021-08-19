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Россиянин напал с отверткой на забравшую у него кота девушку

Житель Петербурга отверткой ударил девушку, которая забрала у него кота
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Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге мужчина ударил девушку отверткой из-за кота, которого она забрала во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Уточняется, что сначала россиянин нанес удары девушке по лицу, а потом вонзил в живот отвертку. После он забрал питомца и скрылся.

Пострадавшей вызвали скорую, после приезда медиков ее госпитализировали. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее житель Псковской области довел до суицида беременную супругу, которую он избивал в течение нескольких лет и заставлял рыть себе могилу. Мужчина наносил удары руками, ногами, кочергой, отверткой и ножом. Он также заставлял женщину забираться перед своими собутыльниками на стол и лаять.

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