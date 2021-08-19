Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину и попали на видео

В Дагестане девушки избили пришедшего на женский пляж мужчину и попали на видео

В Дагестане местные жительницы избили мужчину, который пришел посмотреть на женский пляж, и попали на видео. Кадры публикует Teregram-канал Mash_Gor.

Уточняется, что он пришел на часть ту побережья, где купаются и загорают только женщины, достал мобильный телефон и начал снимать. Одна из отдыхающих сделала ему замечание и тоже включила запись видео на телефоне. Тогда молодой человек развернулся и стал уходить, а потом выбил из рук россиянки телефон.

Несколько девушек набросились на него, в спину ему полетели камни и палки. В итоге мужчина сбежал.

На кадрах видно, как местный житель покидает побережье под крики девушки: «Что ты отворачиваешься!? Сюда иди!»

17 августа стало известно, что в Дагестане местный житель плюнул в туристов из-за их наряда и снял это на видео. По его мнению, они были одеты непристойно для посещения республики.

