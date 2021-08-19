Россия
 
Последние новости
Найдено тело пропавшей российской школьницы
Оранжевый дым в небе над российским регионом сняли на видео
Представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому каналу
Планирующих взять ипотеку россиян призвали следить за здоровьем
Установлена эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против «дельта»-штамма
Многомиллионные траты США на Афганистан подсчитали
Звезды «Игры престолов» рассказали о съемках самых неприятных сцен сериала
Смартфон Samsung за 170 тысяч рублей оказался неремонтопригодным
Россияне узнали себя на фото Москвы 50-х 
Новости партнеров
Прослушать новость

Грозившая убить внучку-инвалида россиянка избила ее и попала на видео

В Тыве бабушка, которая грозилась убить внучку-инвалида, избила ее
Перейти в «Мою Ленту»

В Тыве бабушка избила 16-летнюю внучку-инвалида. В прямом эфире соцсети Instagram, который вела девушка, пожилая россиянка сначала грозилась убить ее. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Зрители прямого эфира услышали звуки ударов, всхлипы и крики девушки с ограниченными возможностями.

«Совсем что ли с ума сошла? Чем тебя убить, чем?» — повторяла пожилая россиянка.

По словам местных жителей, семья, где живут бабушка с внучкой, выглядит благополучной. Однако министерство труда и социальной политики Тывы в ближайшее время проведет проверку по данному факту.

Ранее в Якутии учитель физкультуры избил подростка на уроке. Врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Между преподавателем и девятиклассником произошел словесный конфликт, в ходе которого педагог нанес оцинкованной петлей два удара по голове ученика, а также ударил его по кисти правой руки и два раза кулаком в грудь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России учитель физкультуры избил школьника
Россиянка разбила голову и порвала ложкой глотку собственному ребенку
Директора российской школы обвинили в избиении ученика