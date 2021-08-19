Грозившая убить внучку-инвалида россиянка избила ее и попала на видео

В Тыве бабушка, которая грозилась убить внучку-инвалида, избила ее

В Тыве бабушка избила 16-летнюю внучку-инвалида. В прямом эфире соцсети Instagram, который вела девушка, пожилая россиянка сначала грозилась убить ее. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Зрители прямого эфира услышали звуки ударов, всхлипы и крики девушки с ограниченными возможностями.

«Совсем что ли с ума сошла? Чем тебя убить, чем?» — повторяла пожилая россиянка.

По словам местных жителей, семья, где живут бабушка с внучкой, выглядит благополучной. Однако министерство труда и социальной политики Тывы в ближайшее время проведет проверку по данному факту.

Ранее в Якутии учитель физкультуры избил подростка на уроке. Врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Между преподавателем и девятиклассником произошел словесный конфликт, в ходе которого педагог нанес оцинкованной петлей два удара по голове ученика, а также ударил его по кисти правой руки и два раза кулаком в грудь.