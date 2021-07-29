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В России учитель физкультуры избил школьника

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Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Якутии учитель физкультуры избил подростка на уроке. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Уточняется, что врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

По данным ведомства, 14 апреля во время урока физкультуры на спортивной площадке возле школы между педагогом и девятиклассником произошел словесный конфликт, в ходе которого учитель нанес оцинкованной петлей два удара по голове ученика, а также ударил его по кисти правой руки и два раза кулаком в грудь.

Материалы уголовного дела отправлены в суд, рассказали в ведомстве.

Ранее директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении подростка. В сети появилось видео, на котором виден лежащий на больничной кровати плачущий ребенок. Утверждалось, что мальчика якобы избил 74-летний директор школы, заслуженный учитель Умар Саркитов.

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