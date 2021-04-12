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Российский психолог из мести решила довести подростка до суицида

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В поселке Кичкилейка Пензенской области психолог регионального реабилитационного центра для детей-инвалидов решила довести подростка до суицида из мести за неуважение. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

После начала расследования выяснилось, одним из эпизодов, которые подтолкнули 15-летнюю девочку к самоубийству, стала ситуация с рвотой: ее якобы вырвало на кровать, и остальные дети с чьей-то подачи начали над ней издеваться.

Оказалось, что травлю организовала 47-летняя педагог-психолог Виктория Малявина. По мнению россиянки, подросток не оказала ей должное уважение — во время своих сессий Малявина рассуждала о темных силах и негативной энергетике, а девочка не воспринимала это всерьез.

Женщина решила отомстить. По ее признанию, чтобы подставить подопечную, она сама вызвала у себя рвоту, и свалила все на ребенка. На нее завели уголовное дело.

Ранее житель Псковской области довел до суицида беременную жену, которую он избивал в течение нескольких лет и заставлял рыть себе могилы. Мужчина издевался над супругой по надуманным причинам на почве ревности. Удары наносились руками, ногами, кочергой, отверткой и ножом. Он также заставлял женщину забираться перед своими собутыльниками на стол и лаять.

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