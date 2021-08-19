Россия
 
Последние новости
В Британии заявили о новом витке Большой игры после ухода США из Афганистана
В Госдуме объяснили принцип работы закона о запрете въезда в страну русофобам
Блогер показал на видео старение звезд без пластики
Таджикистан и Китай начали совместные антитеррористические учения
США раскрыли число эвакуированных из Афганистана
Ан-2 возобновили доставку продуктов в арктические села Якутии спустя десять лет
Названа доля гордящихся своим гражданством украинцев
Появилось видео с места обнаружения убитой в Тюмени девочки
В Москве появится новый ледовый дворец 
Космонавт пожаловался на скрипящие петли российской «Науки»
Новости партнеров
Прослушать новость

Подросток выстрелил в четырехлетнего россиянина из пистолета

В Подмосковье подросток выстрелил из пистолета в своего четырехлетнего племянника
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Подмосковье четырехлетний мальчик получил огнестрельное ранение во время игры с пистолетом. В него выстрелил 12-летний подросток, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Подольске. Играя с травматическим пистолетом «Гроза», россиянин случайно выстрелил в своего племянника. В результате пострадавший получил непроникающее ранение в грудь. Уточняется, что мальчика госпитализировали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто является хозяином оружия.

Ранее в Заинске, республика Татарстан, шестилетний ребенок выстрелил себе в глаз из пистолета. Компания россиян выпивала, после чего мужчины решили пострелять из пневматического пистолета по банкам. Ребенку стало интересно, он стоял рядом и смотрел на развлечение взрослых. Дядя мальчика решил, что оружие не заряжено и дал пистолет племяннику.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ребенок случайно застрелил свою мать во время видеозвонка
Шестилетний россиянин выстрелил себе в глаз из оставленного дядей пистолета
В России ребенок выстрелил в мать из поднятой на улице охотничьей ракетницы