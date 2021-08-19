Подросток выстрелил в четырехлетнего россиянина из пистолета

В Подмосковье подросток выстрелил из пистолета в своего четырехлетнего племянника

В Подмосковье четырехлетний мальчик получил огнестрельное ранение во время игры с пистолетом. В него выстрелил 12-летний подросток, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Подольске. Играя с травматическим пистолетом «Гроза», россиянин случайно выстрелил в своего племянника. В результате пострадавший получил непроникающее ранение в грудь. Уточняется, что мальчика госпитализировали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто является хозяином оружия.

Ранее в Заинске, республика Татарстан, шестилетний ребенок выстрелил себе в глаз из пистолета. Компания россиян выпивала, после чего мужчины решили пострелять из пневматического пистолета по банкам. Ребенку стало интересно, он стоял рядом и смотрел на развлечение взрослых. Дядя мальчика решил, что оружие не заряжено и дал пистолет племяннику.