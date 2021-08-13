Ребенок случайно застрелил свою мать во время видеозвонка

Младенец из США нашел в доме пистолет и выстрелил в свою мать

Жительница США Шамайа Линн (Shamaya Lynn) умерла от огнестрельного ранения в голову во время видеозвонка. Ее случайно застрелил маленький ребенок, который находился в комнате. Об этом пишет NBC News.

Об инциденте сообщил человек, который присутствовал на видеоконференции в Zoom. Он позвонил в полицию и сказал, что видел младенца и слышал шум от выстрела, прежде чем 21-летняя Линн упала на спину.

По данным правоохранительных органов, ребенок нашел заряженный пистолет в квартире. Оружие предположительно принадлежит его отцу. В полиции начали следствие по делу о смерти женщины. Официальные обвинения пока никому не предъявили.

В марте житель Индии застрелил 19-летнего племянника на стриме. Местные полицейские сообщили, что блогер с огнестрельными ранениями скончался.