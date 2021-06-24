Боевики застрелили радиоведущего

Популярного нигерийского радиоведущего Титуса Бадехо (Titus Badejo) застрелили боевики. Об этом сообщает издание Premium Times.

Инцидент произошел вечером 19 июня в городе Ибадан (административный центр штата Ойо). О происшествии сообщил менеджер местного ночного клуба, в котором Бадехо находился незадолго до смерти.

По данным полицейских, около 23:30 по местному времени радиоведущий вместе с друзьями собирался уехать из заведения на своей машине. В этот момент двое мужчине в масках подъехали к нему на мотоцикле и перекрыли дорогу. Они достали оружие, попросили всех выйти из автомобиля и лечь на землю.

В итоге боевики застрелили Бадехо и мгновенно скрылись с места преступления. Они не тронули других пассажиров, а также не забрали их личные вещи. В настоящее время стражи правопорядка продолжают расследование.

В марте пакистанского тележурналиста Аджая Лалвани (Ajay Lalwani) застрелили, когда он был в парикмахерской. Вооруженный преступник несколько раз выстрелил в журналиста, после чего скрылся. Лалвани скончался от полученных ранений тем же вечером в больнице.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



