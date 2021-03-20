Голая женщина напала на телеведущую в прямом эфире

На популярную телеведущую в прямом эфире напала голая женщина. Это случилось во время программы «Прямой доступ» в студии румынского телеканала Antena 1, видео опубликовано на YouTube. Об этом сообщает издание G4media.

Обнаженная женщина ворвалась в студию и пыталась кинуть в ведущую Мирелу Вайду камень, но промахнулась. Ее оперативно задержали. По информации издания, нападавшую недавно выписали из психиатрической больницы. В студию она могла попасть через незакрытую дверь.

Sputnik Romania уточняет, что ведущей недавно поступали угрозы от Магдалены Шербан. В 2017 году она столкнула на рельсы 25-летнюю девушку в метро Бухареста и получила срок за убийство. Вайда часто освещала это происшествие в своих программах.

Одновременно издание не исключает, что видео с нападением может быть постановочным и эту сцену срежиссировали, чтобы привлечь аудиторию. Сомнения вызывает и тот факт, что женщина могла пробраться и раздеться в хорошо охраняемом месте. Более того, шоу «Прямой доступ» уже не раз штрафовали «за использование сомнительных методов привлечения публики».