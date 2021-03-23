Тележурналиста застрелили во время стрижки в парикмахерской

Пакистанская полиция расследует убийство местного тележурналиста Аджая Лалвани (Ajay Lalwani), убитого в середине марта неизвестным вооруженным мужчиной. Об этом сообщает News 95.7.

Инцидент произошел в парикмахерской. 31-летний репортер Лалвани стригся, когда в помещение зашел вооруженный человек. Он несколько раз выстрелил в журналиста, после чего скрылся. Лалвани скончался от полученных ранений тем же вечером в больнице.

«Мы изучаем все аспекты этого дела, собираем доказательства с места происшествия и записываем показания свидетелей, чтобы установить причину преступления», — сказал начальник местного отдела полиции Ашик Мирани (Ashiq Mirani).

Пакистан является одним из наиболее опасных мест для журналистов. В 2020 году государство заняло девятое место в рейтинге «Глобального индекса безнаказанности», в который попадают страны, где сотрудников прессы регулярно убивают, а злоумышленники остаются на свободе. На сегодняшний день в Пакистане остаются нераскрытыми 15 преступлений, связанных со смертями журналистов.