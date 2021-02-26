Геймер зарезал соперницу и опубликовал фото тела

Бразильский 19-летний геймер Алвес Коста (Alves Costa) признался в убийстве девушки-соперницы по имени Ингрид Оливейра Буэно да Силва (Ingrid Oliveira Bueno da Silva), с которой он играл в Call of Duty: Mobile в одном доме. Об этом сообщает Independent со ссылкой на The Times.

По данным издания, тело 19-летней геймерши, известной в интернете под псевдонимом Sol, нашли в доме Коста. На допросе полицейских последний заявил, что зарезал девушку, «потому что хотел» это сделать. Однако реальные мотивы убийства остаются неясны.

Журналисты отмечают, что Ингрид вместе с подругой приехали домой к юноше, чтобы принять участие в совместном соревновании: они играли в разных командах. После того как Коста зарезал одну из девушек, он выложил фотографии ее тела в соцсетях. Увидев ужасающие кадры, подписчики Коста забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

Ранее 14-летняя американская TikTok-блогерша Клэр Миллер (Claire Miller) позвонила в полицию и призналась в убийстве сестры-инвалида. Приехавшие на место полицейские застали преступницу в истерике: она пыталась смыть кровь со своих рук снегом и безостановочно повторяла фразу «Я убила свою сестру».