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В России ребенок выстрелил в мать из поднятой на улице охотничьей ракетницы

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Фото: ТВК Красноярск

В Красноярске шестилетний мальчик случайно выстрелил в мать из охотничьей ракетницы, которую он поднял на улице. Об инциденте сообщает «ТВК Красноярск».

По словам россиянки, сын нашел предмет, похожий на шариковую ручку, на прогулке, подобрал его и начал с ним играть. Потом мать вместе с сыном сели в автобус.

«Когда пришло время выходить, он стоял сзади. Я повернулась, чтобы дать ему руку. Вдруг — яркая вспышка, меня оглушает, я ничего не слышу. Первая мысль — взорвался телефон? Сын кричит: "Мама, ты будешь жить?". А я сама не понимаю, буду я жить или нет», — поделилась женщина.

Мать мальчика была ранена в лоб. Когда она вышла из автобуса, ей оказали помощь сотрудники кафе. У россиянки остались синяки и гематомы.

Уточняется, что с помощью охотничьей ракетницы отпугивают зверей или сообщают о бедствии. Кроме того, она может лететь на 15 метров и даже больше.

Ранее в Саратовской области трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. По словам родителей, он играл с пистолетом, оружие было заряжено свето-шумовыми пулями. Однако травмы мальчик получил серьезные.

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