Российский ребенок выстрелил себе в лицо

В Саратовской области трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета, сообщает «МК».

По информации издания, инцидент произошел в городе Балаково около десяти часов вечера 3 июля. Как заявили родители мальчика, он играл с пистолетом, оружие было заряжено свето-шумовыми пулями. Однако травмы мальчик получил серьезные.

Врачи оценивают состояние российского ребенка как тяжелое, ему требуется операция в областной больнице. Отмечается, что глава Балаковского района Сергей Грачев лично вмешался в ситуацию и организовал перевозку ребенка.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае двухлетний мальчик ранил обоих родителей из пистолета, найденного им на тумбочке. Ребенок ранил мать в ногу, а отец получил незначительное повреждение затылка. Сам мальчик был также травмирован, так как пистолет после выстрела отлетел ему в лицо. Троих пострадавших отправили в больницу, где их ранения признали неопасными для жизни.