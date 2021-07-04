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Российский ребенок выстрелил себе в лицо

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Саратовской области трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета, сообщает «МК».

По информации издания, инцидент произошел в городе Балаково около десяти часов вечера 3 июля. Как заявили родители мальчика, он играл с пистолетом, оружие было заряжено свето-шумовыми пулями. Однако травмы мальчик получил серьезные.

Врачи оценивают состояние российского ребенка как тяжелое, ему требуется операция в областной больнице. Отмечается, что глава Балаковского района Сергей Грачев лично вмешался в ситуацию и организовал перевозку ребенка.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В мае двухлетний мальчик ранил обоих родителей из пистолета, найденного им на тумбочке. Ребенок ранил мать в ногу, а отец получил незначительное повреждение затылка. Сам мальчик был также травмирован, так как пистолет после выстрела отлетел ему в лицо. Троих пострадавших отправили в больницу, где их ранения признали неопасными для жизни.

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