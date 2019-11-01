Семилетняя россиянка получила ранение из пневматики во время игры

В Вологодской области семилетняя девочка, получившая ранение из пневматического ружья, попала в больницу. Об этом сообщает NewsVo.

Инцидент произошел в четверг, 31 октября, в одной из деревень Великоустюгского района. По предварительным данным, юная россиянка и ее 13-летний брат нашли оружие в доме у родственников и начали с ним играть. В какой-то момент произошел непроизвольный выстрел, и одна пуля, отрикошетив, попала в девочку.

У ребенка диагностированы травмы века и глаза. В каком состоянии она находится, не уточняется.

В мае в австралийском штате Квинсленд мальчик поиграл с пистолетом и подстрелил свою сестру. По предварительным данным, 47-летний австралиец чистил пистолет «Глок», отвлекся и оставил оружие в спальне. Оставшиеся без присмотра дети решили поиграть: девятилетний ребенок взял заряженный пистолет отца и случайно выстрелил в шестилетнюю сестру. Девочку доставили в больницу города Кэрнс с огнестрельным ранением, не представляющим угрозы для жизни.

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