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Шестилетний россиянин выстрелил себе в глаз из оставленного дядей пистолета

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В Башкирии шестилетний ребенок выстрелил себе в глаз из пистолета, который ему дал дядя

В Заинске республики Татарстан шестилетний ребенок выстрелил себе в глаз из пистолета. Уточняется, что оружие ему дал дядя, сообщает NewsBash.

Компания россиян выпивала, потом мужчины решили пострелять из пневматического пистолета по банкам. Ребенку стало интересно, он стоял рядом и смотрел на развлечение взрослых. Дядя мальчика решил, что оружие не заряжено и дал пистолет племяннику, который выстрелил и попал себе в глаз.

По данным издания, ребенка увезли на скорой. Его госпитализировали в больницу, но спасти глаз пока не удалось. В настоящее время медики готовятся ко второй операции. Татарстанская прокуратура организовала проверку по факту ранения мальчика в Заинске.

Ранее в Красноярске шестилетний мальчик случайно выстрелил в мать из охотничьей ракетницы, которую он поднял на улице. По словам россиянки, сын нашел предмет, похожий на шариковую ручку, на прогулке, подобрал его и начал с ним играть. После выхода из автобуса он ранил женщину.

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