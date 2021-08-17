Большинство россиян поддержали идею продавать крепкий алкоголь с 21 года

Россияне оценили идею Минздрава продавать крепкий алкоголь с 21 года, а не с 18 лет

Большинство россиян поддержали идею Минздрава повысить возраст, с которого разрешается продавать крепкий алкоголь, с 18 лет до 21 года. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты приводит РИА Новости.

«Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5 процента. Еще 39 процентов считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года», — говорится в результатах исследования.

18 процентов опрошенных россиян инициативу не поддерживают. Также в тексте сказано, что женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78 процентов против 70 процентов. Помимо этого, респонденты ответили на вопрос, с какого возраста следует продавать гражданам алкоголь. 63 процента опрошенных считают, что продажа алкоголя возможна с 21 года, 23 процента выразили мнение, что минимальным допустимым возрастом для покупки алкоголя являются 18 лет, еще три процента граждан заявили о допустимости продажи алкоголя с16 лет.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население старше 18 лет из 359 населенных пунктов всех регионов России.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новая инициатива о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года заслуживает поддержки.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Минздрав России предложил повысить возраст, после которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Такие поправки ведомство подготовило к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».