В Госдуме оценили новые запреты Минздрава по продаже крепкого алкоголя

Новая инициатива Министерства здравоохранения России о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года заслуживает поддержки. С таким мнением выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, его слова передает РИА Новости.

Депутат отметил, что этот возраст выбран не случайно — до 21 года организм человека не сформирован до конца, что увеличивает подверженность алкогольной, табачной или наркотической зависимости.

«Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье», — заявил Онищенко.

Кроме того, депутат призвал оставить демагогии на тему прав человека, поставив право выпивать на второе место. В первую очередь Онищенко предлагает заняться сохранением здоровья будущих поколений.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздрав России предложил повысить возраст, после которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Такие поправки ведомство подготовило к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».