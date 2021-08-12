Россия
 
Последние новости
Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма
Возвращающихся с Украины американок обвинили в создании угрозы для пассажиров
Губернатор объяснил премии на 214 миллионов словами «чиновники тоже люди»
В Литве пропажу важных документов из МИД связали с массовыми акциями протеста
Жители Петербурга пожаловались на «рыжий» воздух
Украина захотела выйти в мировые лидеры по экспорту оружия
Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
ФНС отреагировала на сообщения о платившем налоги за россиян сотруднике
Девушка решила отомстить парню и выбросила его PlayStation 5 с балкона
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили новые запреты Минздрава по продаже крепкого алкоголя

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com
Депутат Госдумы Онищенко поддержал идею продажи крепкого алкоголя с 21 года

Новая инициатива Министерства здравоохранения России о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года заслуживает поддержки. С таким мнением выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, его слова передает РИА Новости.

Как Россия влюбилась в «Тату» и оглохла от певца с жабрами
Читать

Депутат отметил, что этот возраст выбран не случайно — до 21 года организм человека не сформирован до конца, что увеличивает подверженность алкогольной, табачной или наркотической зависимости.

«Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье», — заявил Онищенко.

Кроме того, депутат призвал оставить демагогии на тему прав человека, поставив право выпивать на второе место. В первую очередь Онищенко предлагает заняться сохранением здоровья будущих поколений.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздрав России предложил повысить возраст, после которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Такие поправки ведомство подготовило к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде оценили новые запреты Минздрава по продаже крепкого алкоголя
Эпидемиолог оценил влияние курения на формирование антител после прививки
Раскрыты приводящие к разорению привычки у россиян