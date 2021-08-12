В Совфеде оценили новые запреты Минздрава по продаже крепкого алкоголя

Сенатор Рязанский заявил о поддержке Совфедом идеи продажи крепкого алкоголя с 21 года

Сенаторы поддержат инициативу Министерства здравоохранения о запрете продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года. Об этом заявил первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минздрав России предложил повысить возраст, после которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Такие поправки ведомство подготовило к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Новые правила министерство предлагает ввести с 1 марта 2022 года.

Замглавы социального комитета подчеркнул, что ранее в Совфеде с такой инициативой выступал Вячеслав Фетисов, который на тот момент был сенатором. Политик отметил, что тогда коллеги эту идею поддержали.

«Меня это радует, это один из шагов, наряду с антитабачными мерами, на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения», — заявил Рязанский.

Ранее член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести норму покупки алкоголя в сутки. Он сослался на данные Всемирной организации здравоохранения и заявил, что более пяти-шести литров алкоголя в год на одного человека — «это уже вымирание».