Назван лучший способ борьбы с алкоголиками у подъездов

Юрист рассказал, как избавиться от асоциальных личностей во дворе многоквартирного дома

Лучший способ борьбы с асоциальными личностями, распивающими алкоголь на придомовой территории, в том числе у подъездов, — регулярные вызовы полиции, рассказал РИА Новости председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

По словам эксперта, распитие алкоголя на лавочках, во дворах многоквартирных домов и прочих общественных местах подпадает под статью 20.20 Кодекса об административных правонарушениях. За это грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Контролировать соблюдение правил должна полиция — правоохранители обязаны приезжать по вызовам жильцов и составлять соотвествующие протоколы.

Юрист посоветовал гражданам кооперироваться с соседями, чтобы «дежурная часть получила сразу несколько вызовов и ужесточила контроль территории возле вашего дома». При этом нужно попросить назвать номера, под которыми зарегистрированы обращения. Они могут понадобиться, если потребуется пожаловаться на бездействие сотрудников полиции.

Сообщить о правонарушении в полицию можно анонимно, не оставляя личных данных, отметил Корчаго. Возможна и подача письменного заявления непосредственно в отделение, добавил он.

Ранее в августе Минздрав России предложил повысить возраст, после которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Такие поправки ведомство подготовило к закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Новые правила министерство предлагает ввести с 1 марта 2022 года.