Злоупотребляющую алкоголем молодежь предупредили о последствиях коронавируса

Молодые люди, злоупотребляющие спиртным, имеют вдвое больше шансов заразиться коронавирусом, а также перенести болезнь с тяжелыми симптомами, чем их малопьющие или непьющие сверстники. К такому выводу пришли американские ученые по итогам исследования, в ходе которого они наблюдали за студентами, живущими в кампусе Индианского университета. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что пьющие молодые люди заражаются в 1,89 раза чаще непьющих и на 18 процентов чаще испытывают болезненные последствия инфекции. По мнению ученых, результаты исследования объясняются тем, что потребление алкоголя осложняет соблюдение противоэпидемических правил среди студентов. Также спиртное ослабляет врожденный и адаптивный иммунитет и часто становится причиной респираторных осложнений.

Сообщается, что исследование проводилось осенью 2020 года на территории кампуса университета среди тех, кто на момент начала мониторинга еще не был инфицирован коронавирусом и соответствовал остальным требованиям ученых. Таких оказалось 1027 человек. Из них 736 прошли все этапы наблюдения, входившие в исследование. Средний возраст участников составил 20 лет.

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