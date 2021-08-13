Описано влияние коронавируса на репродуктивную способность мужчин

Российские ученые выяснили, что у перенесших коронавирус мужчин ухудшилось качество спермы

Качество спермы у переболевших коронавирусом мужчин значительно снизилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование отечественных специалистов.

Исследователи под руководством специалистов из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава РФ, ГКБ №15 и МФТИ описали репродуктивную способность 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Ученые анализировали спермограммы участников исследования, их анализы крови и гормональный профиль, а также генетический состав сперматозоидов.

«Качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается», — цитирует агентство работу исследователей. Особенно оказались затронуты гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях, отмечают ученые.

Заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков ранее уже предупреждал, что коронавирус может грозить импотенцией, так как он поражает почти все ткани организма.