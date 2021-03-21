Ученые опровергли слухи о риске бесплодия после прививки от COVID-19

Российские ученые в интервью RT опровергли слухи об угрозе прививок против коронавируса для репродуктивной и других функций человеческого организма.

Так, по словам, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, все вакцины от коронавируса перед регистрацией тестируют на потенциальную угрозу организму. После завершения всех необходимых испытаний они не представляют опасности для здоровья. «Эффективность и безопасность — это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины», — подчеркнул Горелов.

Он также назвал слухи об угрозе репродуктивной функции после инъекции препаратов безосновательными и выразил недоумение, почему эта информация тиражируется в сети. «Никакие вакцины не вызывают бесплодия», — сказал ученый.

В свою очередь, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачев опроверг информацию о риске заразиться коронавирусом после соответствующей прививки из-за наличия в ней части гена инфекции. «Есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», — заявил Скулачев.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России были зарегистрированы препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.

Ранее стало известно, что число жертв коронавирусной инфекции в Европе превысило один миллион. На континент приходится около 30,5 процента всех случаев заражения COVID-19 в мире и 35,5 процента всех случаев летальных исходов.