Новые штаммы коронавируса снизили эффективность вакцин

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показали, что три новых быстро распространяющихся штамма коронавируса SARS-CoV-2 обладают устойчивостью к антителам, действующим против исходной формы вируса и возникшим в результате вакцинации или выздоровления от COVID-19. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Medicine.

Специалисты рассмотрели варианты SARS-CoV-2, возникшие в Южной Африке, Великобритании и Бразилии. По словам ученых, эти штаммы неизбежно станут доминировать по всему миру, сделав нынешние препараты и вакцины против коронавируса менее эффективными. Хотя некоторые люди вырабатывают достаточно антител, чтобы быть защищенными против этих штаммов, ослабленный иммунитет у стариков является фактором риска.

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Вакцины направлены против коронавирусного S-белка, который обеспечивает способность вируса захватывать клетки и проникать внутрь. Почти год пандемии мутации коронавируса не затрагивали эту молекулу, однако у новых штаммов обнаружены существенные изменения, способные снизить эффективность препаратов и вакцин, распознающих S-белок.

Исследователи протестировали антитела в крови людей, которые вылечились от инфекции SARS-CoV-2 или были вакцинированы вакциной Pfizer. Они также протестировали антитела в крови мышей, хомяков и обезьян, вакцинированных экспериментальной вакциной COVID-19, разработанной в Медицинской школе Вашингтонского университета, которую можно вводить через нос. Оказалось, что обычного уровня антител достаточно для нейтрализации штамма из Великобритании, однако два других варианта коронавируса требовали от 3,5 до 10 раз больше антител.

Пока ученые не могут сказать, как новые варианты повлияют на пандемию, однако исследователи надеются, что вакцины не потеряют эффективность, и у коронавируса не возникнет лекарственная устойчивость.