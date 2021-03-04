Найдены новые блокирующие коронавирус препараты

Ученые Боннского университета в Германии нашли два семейства активных веществ, которые могут блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Они способны блокировать активность ключевого фермента патогена — главной протеазы Mpro. Статья исследователей опубликована в журнале Angewandte Chemie.

Чтобы коронавирус мог реплицироваться, сначала РНК вируса транслируется в белковую цепь, после чего протеаза разрезает ее на отдельные компоненты. Специалисты изучили структуру протеазы и механизмы ее работы, что позволило разработать большое количество потенциальных ингибиторов, способных прочно связываться с ферментом и блокировать его активный сайт.

В ходе эксперимента ученые подготовили молекулы, расщепляемые протеазой, к которым была присоединена репортерная молекула, испускающая свет. Когда протеаза была активной, субстрат расщеплялся и флуоресцировал. Однако если ингибитор был эффективным и блокировал протеазу, свечения не было. Большинство тестируемых препаратов оказались бесполезными, но некоторые из них — азанитрилы и пиридиловые эфиры — действительно ингибировали Mpro.