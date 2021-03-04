Ученые выявили наиболее психологически устойчивых к пандемии коронавируса людей

Cпециалисты секции психологии департамента медицинских наук Университета Флоренции выявили наиболее психологически устойчивый к пандемии коронавируса тип людей. Статья опубликована на сайте Science Direct.

Как сообщает газета «Известия», для выявления взаимосвязи между психопатией и благополучием на карантине ученые провели опрос. Респонденты заполнили анкету для измерения психопатических черт в характере и выяснения их восприятия риска заражения, после чего анализу подвергся их уровень благополучия во время изоляции. Всего в выборке участвовали 619 человек, средний возраст которых составил 31,3 года.

По итогам исследования выяснилось, что наиболее устойчивыми к пандемии оказались те, кому свойственны безрассудство, наглость и склонность к подлости. Эти люди испытывали более низкий уровень стресса во время изоляции. При этом опрошенные с неустойчивой психикой (в исследовании им приписывается расторможенность) и перепадами настроения чувствовали себя хуже.

Доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова объяснила, что негативные черты характера, могут быть «выгодны» в кризисных ситуациях при дефиците ресурсов. «Наглость, готовность рисковать и низкая эмпатия помогают присвоить эти ресурсы себе, а не делиться с другими», — пояснила она.