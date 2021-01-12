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Россиян предупредили об угрозе импотенции из-за коронавируса

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Коронавирус может грозить импотенцией, поскольку инфекция поражает почти все органы и ткани организма. Об этом предупредил вирусолог, заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков в разговоре с «Невскими новостями».

«Коронавирус более органотропный. Он поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин — конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы», — предположил вирусолог.

По его словам, степень поражения зависит от того, насколько эффективно работает иммунная система. Однако, уничтожая вирус, иммунная система может поражать и ткани разных желез, которые участвуют в выработке половых гормонов.

«У кого-то это может вызвать серьезную дисфункцию, спровоцировать последствия эндокринной системы, которая регулирует либидо и половые процессы», — заключил Волочков.

Ранее главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин рассказывал о влиянии коронавируса на мужскую фертильность. По его словам, из-за инфекции отдельные спермии могут склеиться между собой или с другими компонентами семени, а впоследствии — терять возможность к передвижению и оплодотворению яйцеклетки, что в свою очередь может отразиться на будущих детях.

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