Российским туристам назвали опасные для здоровья вина в Крыму

В Роскачестве назвали вина «с рук» на рынках в Крыму опасными для здоровья

Российским туристам рассказали, какие вина не рекомендуется употреблять в Крыму. Об этом сообщает информационный портал «Турпром» со ссылкой на директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олесю Буняеву.

По мнению специалиста, в первую очередь стоит воздержаться от покупок спиртных напитков с рук. «На рынках часто предлагают "свое домашнее" или "с винзавода" в пластиковых бутылках по сниженным ценам. Это как минимум не совсем вино, а как максимум — опасно для здоровья», — рассказала эксперт.

Буняева отметила, что приобретать любой алкоголь рекомендуется только со специальной федеральной маркой, которую можно проверить на подлинность, отсканировав ее в специальном приложении Росалкогольрегулирования. «В противном случае вы рискуете под видом "шоколадного портвейна на розовых лепестках" купить смесь воды, спирта и варенья, "для терпкости" настоянного на куске автомобильной покрышки», — добавила она.

Что касается качественных вин, по мнению эксперта, исторически лучшей для их создания считается западная часть Крыма и территория Севастополя, поскольку в этих районах полуострова прохладнее, чем на юге, и напитки виноградного происхождения получаются более свежими и тонкими.

По словам специалиста, знакомство с Крымом лучше всего начинать с бокала игристого вина или российского шампанского. Фаворитом Роскачества являются сухие напитки из сорта мускат.

Ранее в августе российский путешественник побывал в Крыму и рассказал, как на местных рынках продавцы обманывают покупателей. Турист отметил, что продавцы врут, говоря фразу «я торгую дороже, но для тебя сделаю скидку». По словам мужчины, он был на рынке два раза, и в обоих случаях ему называли одинаковую цену.