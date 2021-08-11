Россиянин побывал в Крыму и раскрыл главные схемы обмана на местных рынках

Российский путешественник побывал в Крыму и рассказал, как продавцы обсчитывают покупателей на местных рынках. Главные схемы обмана он раскрыл в своем блоге на странице в «Яндекс.Дзен».

Турист отметил, что торговцы врут, говоря фразу «я торгую дороже, но для тебя сделаю скидку». По словам мужчины, он был на рынке два раза, и в обоих случаях ему называли одинаковую цену.

Кроме того, россиянин считает, что продавцы манипулируют доверием покупателя, предлагая «положить на пробу» другой товар, который не выбирал клиент. «Вы покупаете уже не один килограмм фруктов, а полтора. Вам кажется, что все нормально — цена ведь такая же, но по факту вы просто тратите больше денег, чем планировали», — объяснил мужчина.

Также путешественник посоветовал туристам требовать лишь тот товар, который был предложен на дегустацию. Например, по его мнению, нужно покупать вино из той бутылки, которую открыли для пробы покупателю, или брать продукт с витрины, а не «из-под прилавка».

«Помните, что на витрину всегда выставляют лучший товар — а с остальным, как повезет», — напомнил турист.

Помимо прочего, россиянин порекомендовал «быть внимательнее и не принимать все на веру», когда продавцы называют свою продукцию «крымской» или сообщают, что собирали урожай сами. «На мой взгляд, это самый обидный вариант развода. Мало того, что берут втридорога, так еще и пытаются выдать привозные продукты за местные», — считает путешественник.

Ранее в июле другой россиянин побывал в Крыму и удивился одной распространенной схеме обмана, которая до сих пор существует в Бахчисарае. По его словам, въезжающего на машине в город туриста окружают «непонятные личности», которые панибратски предлагают оставить автомобиль на их парковке или «усиленно пытаться помочь» припарковать транспортное средство, несмотря на то, что после 2014 года большинство парковок стали муниципальными и бесплатными.

