Описана оборона Белого дома в августе 1991-го с песнями и бесплатной водкой

Очевидцы рассказали об обороне Белого дома в августе 1991-го с песнями и бесплатной водкой

Оборона Белого дома во время выступления ГКЧП в августе 1991 года запомнилась ее участникам песнями и бесплатной водкой, которую раздавали прямо на улице. Об этом они рассказали в интервью «Ленте.ру».

«У Белого дома штабелями стояли ящики с водкой. Не знаю, кто ее привез, но она была халявная: подходи, бери и пей», — описал участник событий Олег Баскаков.

Он пояснил, что пришел к зданию Верховного Совета РСФСР не потому, что поддерживал президента РСФСР Бориса Ельцина, а поскольку ему «хотелось глянуть, что там происходит, чтобы не по новостям потом об этом судить».

«Мне это шоу как-то быстро наскучило. Баррикада одной партии, баррикада другой, рок на баррикадах третьей… "Алиса" играет — это не революция, а хрен знает что», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Другой участник массовых выступлений августа 1991 года музыкант Алексей Архипов тоже вспоминал, что участникам акций протеста раздавали бесплатный алкоголь.

«Там все было по-братски, люди приносили еду, сигареты, бесплатно это все раздавали и говорили: "Вы только не расходитесь! Стойте! Стойте!" Раздавали и водку, я это тоже помню. Если хотелось водки, то проблемы ее достать не составляло», — отметил он.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.