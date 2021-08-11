Генерала Лебедя обвинили в разработке плана по свержению Горбачева в 1991 году

В августе 1991 года генерал Александр Лебедь, который в то время командовал 106-й воздушно-десантной дивизией и являлся заместителем командующего ВДВ, участвовал в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачева. С таким обвинением в его адрес в интервью «Ленте.ру» выступил последний в истории Советского Союза первый секретарь столичного горкома КПСС Юрий Прокофьев.

«Он выступил как настоящий предатель. Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. О ней знал весьма ограниченный круг лиц. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве. В этой группе по подготовке работал и Лебедь. Когда произошел так называемый переворот, он встал на сторону Ельцина», — рассказал Прокофьев.

Генерал Лебедь 19 августа 1991 года, выполняя приказ ГКЧП, во главе батальона тульских десантников взял в окружение здание Белого дома, однако спустя день перешел на сторону Бориса Ельцина.

При этом Прокофьев допустил, что и сам Горбачев мог быть причастен к созданию ГКЧП, а их действия назвал провокацией, а не попыткой переворота.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.