Бывший генпрокурор рассказал о матерящемся в адрес ГКЧП Горбачеве

Первый президент СССР Михаил Горбачев посылал членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в нецензурной форме, когда они посетили его дачу в Форосе в августе 1991-го. Об этом рассказал первый генпрокурор России Валентин Степанков в интервью «Газете.Ru».

Бывший генпрокурор сослался на показания советского и российского военачальника и политика Валентина Варенникова. По его словам, матерящийся в адрес путчистов Горбачев очень удивил генерала. «Для себя он это объяснил тем, что среди ГКЧПистов были близкие президенту люди», — отметил Степанков.

Политик также подчеркнул, что президент СССР отказался выполнять ультиматум членов комиссии. «В итоге он сказал, что если все так далеко зашло, то пусть съезд решает вопрос о введении ЧП», — процитировал Горбачева Степанков.

11 августа первый секретарь столичного горкома КПСС Юрий Прокофьев заявил «Ленте.ру», что Горбачев был причастен к организации заговора ГКЧП. По его словам, выступление ГКЧП было провокацией, которая привела к закрытию КПСС и изменению общественно-политического строя в стране.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.

