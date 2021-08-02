Горбачев вспомнил об ошибке на посту генсека ЦК КПСС в 1991 году

Бывший президент СССР Михаил Горбачев вспомнил об ошибке, которая была допущена им в 1991 году. Воспоминаниями он поделился в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Политик рассказал, что в апреле 1991-го ряд представителей партийной номенклатуры активно выступал за введение в стране чрезвычайного положения ради «спасения социалистического строя». На пленуме ЦК Горбачева поставили перед выбором: он должен был либо ввести режим ЧП, либо уйти с поста генерального секретаря ЦК. Сначала он подал заявление об отставке, однако в дальнейшем политику пришлось изменить свое решение.

«Спустя полтора часа по предложению политбюро подавляющим большинством голосов (только 13 человек проголосовало против при 14 воздержавшихся) пленум решил снять с рассмотрения выдвинутое мной предложение об отставке с поста генерального секретаря ЦК КПСС. После этого обстановка несколько разрядилась», — вспомнил Горбачев.

При этом он отметил, что теперь считает ошибкой свое согласие остаться на посту генсека. «Партия, как показали дальнейшие события, оставалась консервативной силой, неспособной реформировать себя и участвовать в реформировании страны», — пояснил политик.

Ранее сообщалось, что в той же статье Горбачев назвал два удара, которые, по его мнению, разрушили СССР. Первым из них стала попытка государственного переворота в августе 1991 года, а вторым — «декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии».