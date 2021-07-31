Горбачев высказался о российско-американских отношениях и назвал их главную цель

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказался об отношениях России и США и назвал их главную цель. Об этом он в субботу, 31 июля, сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, странам необходимо договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, а затем подключить к переговорам другие ядерные державы, в частности Китай, Британию, Францию.

«И уже вместе идти к окончательной цели — ликвидации ядерного оружия. Я много раз говорил и повторяю: иной цели быть не может. Потому что ядерная война недопустима», — заключил советский лидер.

Горбачев подчеркнул, что тема сокращения стратегических наступательных вооружений в настоящее время не закрыта, и выразил надежду, что переговоры Москвы и Вашингтона о стратегической стабильности «никто не будет затягивать».

Россия и США ровно 30 лет назад заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Документ был подписан 31 июля 1991 года в ходе встречи Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего в Москве.

25 мая Горбачев заявил, что Москва и Вашингтон способны выстроить доверительный диалог, хотя это будет сложно. Он отметил, что с новым американским президентом «можно договариваться», а прежняя администрация была «ненадежной».