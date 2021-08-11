Последний «партийный хозяин» Москвы назвал три причины заговора ГКЧП и гибели СССР

Последний в истории «партийный хозяин» Москвы — первый секретарь столичного горкома КПСС Юрий Прокофьев — назвал три причины заговора ГКЧП и гибели СССР. О них он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Во-первых, предательство и неумение решить стоящие вопросы нашей партийной, государственной, научно-технической и, в первую очередь, творческой элитой. Люди, получавшие огромные деньги, звания и льготы, первыми выступили против существующего строя. Часть элиты не справилась с имевшимися задачами, другая часть — изменила», — указал Прокофьев.

Второй причиной он назвал подрывную работу «коллективного Запада», основной задачей которой был подрыв экономической силы СССР. Для этого, по словам политика, были заключены договоренности с нефтедобывающими странами, которые резко нарастили добычу нефти, что снизило ее цену с 35 до 11 долларов за баррель.

«Если до того на нефтедоллары приобретались товары народного потребления, то теперь денег не стало. Это одна из причин пустых прилавков», — утверждает последний первый секретарь столичного горкома КПСС.

Еще одним направлением совместной подрывной работы спецслужб США, Израиля и Великобритании стало создание внутри СССР «пятой колонны» из элиты, «вставшей на путь предательства». «Появились 50 говорящих голов прозападного либерального толка. Другие на телевидение не допускались», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Наконец, последней причиной Прокофьев назвал поведение советского народа, который «считал, что уберут Компартию — и они станут жить как при капитализме с сохранением всех достижений социализма».

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.