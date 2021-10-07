Число жертв отравления алкоголем в российском регионе выросло

Число жертв отравления алкоголем в Оренбургской области возросло до девяти

Число жертв отравления алкоголем в Оренбургской области увеличилось и достигло девяти человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным следствия, с 6 по 7 октября в поселке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы умерли в совокупности девять человек в возрасте от 36 до 73 лет. Причина смерти — отравление суррогатным алкоголем.

Следователи возбудили два уголовных дела по части третьей статьи 238 УК России («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

О происшествии стало известно 7 октября. Изначально сообщалось, что шесть человек погибли в результате отравления, еще трое госпитализированы.