Российский школьник надышался освежителем воздуха и умер

В Санкт-Петербурге погиб 14-летний мальчик, который надышался освежителем воздуха. Об этом сообщает KP.RU.

Как рассказали друзья мальчика, они вместе с ним купили после уроков полиэтиленовые пакеты и баллончик освежителя воздуха. После этого школьники отправились домой к 14-летнему мальчику. Когда подросток распылил баллон в пакет и начал дышать, ему стало плохо.

По данным KP.RU, мальчик жил с мамой — сейчас она не может общаться с полицией из-за шока.

Ранее в Саратовской области школьники отравились таблетками для санитарной обработки. Средство четвероклассникам дал учитель — он перепутал его с витаминами. В результате отравления шестерых детей госпитализировали в больницу, двое из них попали в реанимацию.