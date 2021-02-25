Школьники отравились таблетками для санобработки в российском регионе

Дети отравились таблетками для санобработки в школе Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что трое детей отравились родительским самогоном в школе в подмосковном Раменском. Всех детей госпитализировали, им от 13 до 14 лет. Один из них принес из дома самогон и показал друзьям. Школьники выпили прямо во время урока, после того как все месте попросились выйти, а позже им стало плохо.