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Школьники отравились таблетками для санобработки в российском регионе

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Дети отравились таблетками для санобработки в школе Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Средство четвероклассникам дал учитель, перепутав его с витаминами. Все шестеро детей оказались в больнице Красноармейска, двое попали в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что трое детей отравились родительским самогоном в школе в подмосковном Раменском. Всех детей госпитализировали, им от 13 до 14 лет. Один из них принес из дома самогон и показал друзьям. Школьники выпили прямо во время урока, после того как все месте попросились выйти, а позже им стало плохо.

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