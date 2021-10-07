Мясников предупредил россиян об опасной ошибке при выборе картофеля

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире канала «Россия 1» рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может привести к пищевому отравлению. Его цитирует РИА Новости. По словам эксперта, речь идет о позеленевших и зацветших клубнях.

Мясников пояснил, что в такой картошке могут содержаться вредные вещества, в частности ядовитое соединение соланин — природный яд растительного происхождения.

Врач посоветовал употреблять в пищу запеченный или отварной картофель с кожурой, поскольку в ней содержится калий, полезный для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он рекомендовал отдавать предпочтение молодому картофелю.

От употребления в пищу позеленевшего картофеля предостерегла и консультант по безопасности пищевых продуктов Джилл Тейлор (Jill Taylor). Она раскрыла способы сохранения различных продуктов при появлении плесени.