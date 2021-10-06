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Названы поводы срочно показать родинку врачу

Врач Набатникова назвала ассиметричность родинки поводом срочно показать ее специалисту
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Фото: Shutterstock

Врач-дерматовенеролог, член Международного дерматологического общества Надежда Набатникова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала поводы для немедленного обращения к специалисту из-за родинки. Выпуск доступен на YouTube.

Набатникова посоветовала россиянам при осмотре родинок пользоваться аббревиатурой «АККОРД» (Ассиметрия, Край, Кровоточивость, Окрас, Размер, Динамика). По ее словам, следует насторожиться, если родинка ассиметричная или некрасивая, а также в случае, если она выделяется на коже. Как отметила врач, опасения должна также вызвать родинка, края которой изгибаются и принимают причудливую форму.

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Если родинка кровоточит и беспокоит человека, то это еще один повод срочно показать ее врачу, уточнила Набатникова. Она рассказала, что родинки должны быть одного окраса. «Как только появляются какие-то дополнительные цвета, черный, глубоко-черно-синий или вдруг что-то белое, то это может свидетельствовать о начале патологического процесса», — подчеркнула Набатникова.

Врач добавила, что все родинки, размер которых превышает один сантиметр, нужно показать специалисту. Также важно следить за динамикой изменения родинки. Набатникова объяснила, что увеличение размеров родинки более чем на 1-2 миллиметра в год — это повод обратиться к врачу.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о парадоксах коронавируса. В частности, специалист заявил, что люди с первой группой крови реже остальных болеют COVID-19, потому что у них есть генетическая защита.

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